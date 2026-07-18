Incidente stradale, morto un ventenne a Lampedusa

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A Lampedusa un incidente stradale ha provocato la morte di Florin Guiu, 20 anni, barista, originario della Romania. Per cause in corso di accertamento, a lui, alla guida del suo scooter, è sfuggito il controllo del mezzo e si è ribaltato sull’asfalto battendo violentemente la testa. Inutile si è rivelato il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno solo constatato il decesso. Indagano i Carabinieri.