Incidente stradale: morto un ventenne

Incidente stradale mortale a Carini, in provincia di Palermo, dove un ventenne, Antonio Russo, è morto schiantandosi con il suo scooter contro un marciapiede. L’impatto è stato tanto violento quanto fatale. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi prestati dai sanitari del 118. In sella al Tmax anche un ventiduenne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.