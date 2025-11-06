Incidente stradale, morto un uomo di 65 anni

Incidente stradale mortale a Palermo in via Messina Montagne. Un uomo di 65 anni, Vito Tomasino, vetraio, è morto a causa dello scontro tra un tir e un furgone guidato da lui, estratto dalle lamiere e trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove è deceduto. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale. I mezzi sono stati sequestrati.
Notizie correlate
-
Agrigento, alla ribalta regionale dell’Arma tre CarabinieriCondividi Visualizzazioni 366 Ad Agrigento oggi nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il Comandante...
-
Daspo spropositato, TAR accoglie ricorso e riduce il divietoCondividi Visualizzazioni 335 Il T.A.R. Sicilia – Palermo, con sentenza del 3 novembre 2025, ha accolto...
-
SGS direttivo nazionale: “I sindacati nascono per difendere i lavoratori, non per fare campagna elettorale”Condividi Visualizzazioni 368 “Il sindacato, nella sua essenza, non deve essere un “traino” di partiti politici, ma un baluardo...