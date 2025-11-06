Incidente stradale, morto un uomo di 65 anni

Condividi

Incidente stradale mortale a Palermo in via Messina Montagne. Un uomo di 65 anni, Vito Tomasino, vetraio, è morto a causa dello scontro tra un tir e un furgone guidato da lui, estratto dalle lamiere e trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove è deceduto. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale. I mezzi sono stati sequestrati.