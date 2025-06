Incidente stradale, morto un uomo di 61 anni

Condividi

Un incidente stradale tra Caltanissetta ed Enna, nei pressi del ponte Capodarso, ha provocato la morte di Calogero Giusto, 61 anni, di Barrafranca. Per cause in corso di accertamento, a lui, alla guida di un’automobile Fiat Panda, è sfuggito il controllo del mezzo e si è ribaltato in un burrone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimazione e l’atterraggio di un elisoccorso.