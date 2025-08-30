Incidente stradale, morto un uomo di 58 anni

Un incidente stradale lungo la statale 194, tra Giarratana e Ragusa, nei pressi della diga di Licodia, ha provocato la morte di un uomo di 58 anni, Enrico Elia, originario di Giarratana, padre di due figli. A lui, per cause in corso di accertamento, è sfuggito il controllo del suo furgone Citroen Jumpy e si è ribaltato fuori strada. La violenza dell’impatto ha scaraventato il corpo fuori dall’abitacolo. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito.
Notizie correlate
-
“Fiorella Mannoia incanta Agrigento: Sold Out alla Live Arena con un viaggio tra i suoi successi e i classici della musica italiana”Condividi Visualizzazioni 111 Ieri sera, la Live Arena di Agrigento ha fatto da cornice a un...
-
Agrigento, Fratelli d’Italia, “Giustizia e sicurezza, non solo parole”Condividi Visualizzazioni 138 Ad Agrigento, a San Leone, in piazza Giglia, tappa del tour di Fratelli...
-
Morte De Miro, il cordoglio del Circolo PD di AgrigentoCondividi Visualizzazioni 185 Ernesto De Miro, già professore di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana...