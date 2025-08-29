Incidente stradale, morto un uomo di 58 anni

Condividi

Un incidente stradale lungo la statale 194, tra Giarratana e Ragusa, nei pressi della diga di Licodia, ha provocato la morte di un uomo di 58 anni, Enrico Elia, originario di Giarratana, padre di due figli. A lui, per cause in corso di accertamento, è sfuggito il controllo del suo furgone Citroen Jumpy e si è ribaltato fuori strada. La violenza dell’impatto ha scaraventato il corpo fuori dall’abitacolo. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)