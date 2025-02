Incidente stradale, morto un uomo di 43 anni

Condividi

Un incidente lungo la strada statale 284, in territorio di Paternò, al confine con Santa Maria di Licodia, un incidente stradale autonomo ha provocato la morte di Antonino Milazzo, 43 anni, di Adrano. Per cause in corso di accertamento, a lui, alla guida del suo scooter T – Max, è sfuggito il controllo del mezzo e si è ribaltato con violenza sull’asfalto. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di rito i Carabinieri e la Polizia municipale di Paternò. La salma è stata trasportata nella sala mortuaria del Policlinico di Catania per l’ispezione cadaverica, così come disposto dalla Procura.