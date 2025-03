Incidente stradale, morto un uomo di 41 anni

Condividi

A Catania, in via Zia Lisa, un incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 41 anni, Giorgio Schiavo, idraulico. Per cause da accertare, a lui, alla guida della sua moto, sarebbe sfuggito il controllo del mezzo e si è scontrato con un’automobile proveniente dalla corsia opposta. L’impatto frontale, violento, si è rivelato fatale. Inutili i tempestivi soccorsi.