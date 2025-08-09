Incidente stradale: morto un uomo di 36 anni

Condividi

Visualizzazioni 211

In provincia di Ragusa, un incidente stradale lungo la provinciale 4 tra Comiso e Pedalino ha provocato la morte di Salah Abdi Abukar, 36 anni, originario della Somalia e abitante a Comiso, a lavoro come operaio nel locale mercato ortofrutticolo. A lui, per cause in corso di accertamento, è sfuggito il controllo dello suo scooter, e si è ribaltato sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Vittoria, dove è deceduto a causa delle ferite subite. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale.