Incidente stradale, morto un uomo di 34 anni

Un incidente stradale lungo l’A 29, Palermo – Mazara, in direzione Trapani, ha provocato la morte di Giovanbattista Ventimiglia, 34 anni, di Palermo, sposato e padre di due figli. La sua moto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’automobile nei pressi dello svincolo di Villagrazia di Carini. E’ stato subito soccorso dai sanitari del 118. E’ deceduto all’ospedale Villa Sofia, dove è stato trasportato in condizioni gravissime. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.