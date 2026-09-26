Incidente stradale, morto un rider di 35 anni

A Palermo nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico è morto dopo un giorno di ricovero Salvatore Zora, 35 anni, vittima di un incidente stradale ieri al Foro Italico, in uno scontro tra la sua moto e una bici a pedalata assistita condotta da una ragazza di 16 anni, soccorsa in ospedale anche lei ma non per ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Zora, sposato e padre di due bambine, ha lavorato come rider per Glovo.
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