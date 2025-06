Incidente stradale: morto un ragazzo di 17 anni

Condividi

Visualizzazioni 118

A Messina in via Cicala nottetempo un ragazzo di 17 anni, Gabriele Cavò, è morto vittima di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, lui, alla guida del suo scooter, si è scontrato con un’automobile Smart con a bordo una coppia di giovani. Il 17enne, soccorso dai sanitari del 118, è deceduto durante la corsa in ospedale. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro fatale, acquisendo anche le registrazioni delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza nella zona.