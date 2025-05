Incidente stradale, morto un ragazzo di 15 anni

Condividi

A Barrafranca, in provincia di Enna, un incidente stradale ha provocato la morte di Gabriele Giadone, 15 anni, studente al Liceo “Falcone”. Lungo viale Signore Ritrovato, per cause da accertare con esattezza, lui, alla guida di una moto, si è scontrato con un’automobile. Gabriele Giadone è stato trasportato all’ospedale “Sant’Elia” a Caltanissetta. E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Inutile tentativo di strapparlo alla morte.