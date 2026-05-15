Incidente stradale, morto un quarantenne

A Palermo, all’ospedale Civico, nel reparto di Terapia intensiva è morto, dopo 18 giorni di agonia, Giovanni Zarbo, 40 anni, ricoverato dopo un incidente stradale lo scorso 27 aprile in via Pitrè, nei pressi dell’aeroporto di Boccadifalco. Nello scontro tra un’auto e una moto, hanno subito ferite altre tre persone. Zarbo ha viaggiato in sella al mezzo a due ruote. Fatale si è rivelata una grave emorragia insorta a causa del violento impatto. L’incidente sarebbe avvenuto, secondo le prime ipotesi investigative, perché l’automobilista per superare un’altra auto ha invaso la corsia opposta travolgendo la moto.
Notizie correlate
-
“Tensione idrica” nell’Agrigentino: autobotti bloccate e cittadini a seccoCondividi Visualizzazioni 128 Dal 9 maggio il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotti nell’Agrigentino è bloccato...
-
Incidente domestico a Licata: precipita da un ponteggio, operaio ricoverato al Sant’EliaCondividi Visualizzazioni 172 Un operaio di Licata è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi dopo una...
-
Mucci a Trenitalia: Basta interruzioni del servizio ferroviario sulla linea Palermo-Agrigento. Pendolari, studenti e lavoratori vogliono più rispettoCondividi Visualizzazioni 265 Il Sindacato SGS, in rappresentanza dei lavoratori, dei pendolari e delle comunità interessate,...