Incidente stradale, morto un quarantenne

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A Palermo, all’ospedale Civico, nel reparto di Terapia intensiva è morto, dopo 18 giorni di agonia, Giovanni Zarbo, 40 anni, ricoverato dopo un incidente stradale lo scorso 27 aprile in via Pitrè, nei pressi dell’aeroporto di Boccadifalco. Nello scontro tra un’auto e una moto, hanno subito ferite altre tre persone. Zarbo ha viaggiato in sella al mezzo a due ruote. Fatale si è rivelata una grave emorragia insorta a causa del violento impatto. L’incidente sarebbe avvenuto, secondo le prime ipotesi investigative, perché l’automobilista per superare un’altra auto ha invaso la corsia opposta travolgendo la moto.