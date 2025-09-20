Incidente stradale, morto un poliziotto di 28 anni

Condividi

Un incidente stradale a Nicosia, in provincia di Enna, in contrada Sant’Agrippina, ha provocato la morte di un poliziotto, Giuseppe Maggio, 28 anni, di Enna. A lui, per cause da accertare, è sfuggito il controllo della sua moto e si è ribaltato cadendo rovinosamente. E’ stato in servizio nella Polizia stradale di Ladispoli, in provincia di Roma. E’ rientrato ad Enna per partecipare ad una festa religiosa popolare, animato dalla sua devozione. Il prossimo autunno, avendo già ottenuto il trasferimento, avrebbe assunto servizio ad Enna.