Incidente stradale, morto un motociclista di 47 anni

Un motociclista è morto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Taormina lungo la via Pirandello, in direzione della costa. Si tratta di Daniele Catanzaro, 47 anni, di Giardini Naxos. A lui, per cause da accertare, è sfuggito il controllo del mezzo, un Beverly Piaggio. E si è schiantato contro uno dei muretti in pietra della strada di accesso più antica della cittadina turistica. Forse Catanzaro è scivolato a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia. Indagini sono in corso.