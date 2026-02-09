Incidente stradale, morto un motociclista di 42 anni

Ad Augusta, in provincia di Siracusa, un incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 42 anni, Lorenzo Belfiore, sposato e padre di un figlio. A lui, alla guida di una moto, per cause da accertare è sfuggito il controllo del mezzo in contrada Balate, ribaltandosi violentemente. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi.

