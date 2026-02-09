Incidente stradale, morto un motociclista di 42 anni

Condividi

Ad Augusta, in provincia di Siracusa, un incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 42 anni, Lorenzo Belfiore, sposato e padre di un figlio. A lui, alla guida di una moto, per cause da accertare è sfuggito il controllo del mezzo in contrada Balate, ribaltandosi violentemente. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi.