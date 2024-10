Incidente stradale, morto un motociclista di 41 anni

Condividi

A Palermo un motociclista di 41 anni, Emanuele Di Stefano, è morto a seguito dello scontro tra due scooter all’incrocio tra viale Michelangelo e via Paladini. Di Stefano, alla guida di un Honda Sh, si è scontrato con una moto Benelli. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Il motociclista, intubato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia, dove è deceduto poco dopo l’ingresso. Illeso il conducente dell’altra moto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili urbani per i rilievi di rito. I mezzi sono stati posti sotto sequestro per le indagini.