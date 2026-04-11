Incidente stradale, morto un motociclista

Un incidente stradale a Catania, lungo viale Mediterraneo, ha provocato la morte di Luca Simonassi, 58 anni, ex direttore commerciale della Sibeg, l’imbottigliatore ufficiale della Coca Cola in Sicilia. Lui, alla guida di una moto, per cause da accertare si è schiantato contro il guardrail. Inutili i soccorsi. Simonassi risiedeva a Milano ed era originario di Cisterna, in provincia di Latina. Da trenta anni è stato impegnato nelle aree marketing e vendite di importanti realtà nazionali ed internazionali operanti nel largo consumo, Simonassi aveva lavorato a Catania dal 2017 al 2025.
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