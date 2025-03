Incidente stradale, morto un motociclista

Condividi

Lungo l’autostrada A20, nei pressi dello svincolo di Barcellona in direzione Messina, uno scontro tra due moto ha provocato la morte di Fabio Frisone, 45 anni. L’altro conducente, un quarantenne, ha subito solo ferite. Fabio Frisone è stato dipendente della Caronte & Tourist al molo di Tremestieri. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118 e la Polizia stradale. Indagini sono in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sulle cause dell’incidente.