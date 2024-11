Incidente stradale, morto un maestro di arti marziali

Condividi

Un incidente stradale mortale è avvenuto a Messina, lungo la statale 114 al bivio di Santa Lucia dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un’automobile e una moto. E’ morto il motociclista, deceduto a seguito del violento schianto. Si tratta di Eliseo Scarcella, noto maestro di arti marziali. Scarcella lavorava anche per l’Università di Messina ed era direttore tecnico della palestra di Palazzo Mariani.