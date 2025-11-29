Incidente stradale, morto un lottatore di 24 anni

Condividi

Visualizzazioni 185

Un incidente stradale a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, ha provocato la morte di Cristian Matteo D’Agostino, 24 anni. Per cause da accertare, in via Piersanti Mattarella, gli è sfuggito il controllo della propria automobile, una Peugeot 206, e si è schiantato con violenza contro un palo. L’impatto si è rivelato fatale. A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118 sul posto. D’Agostino, appassionato d’arti marziali, a giugno è stato campione italiano categoria 79 chili.