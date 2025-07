Incidente stradale, morto un imprenditore di 51 anni

Condividi

A Patti, in provincia di Messina, lungo la strada a scorrimento veloce, all’incrocio Patti-San Piero Patti, nei pressi dell’area industriale, un incidente stradale ha provocato la morte di Andrea Trimarchi, 51 anni, di Patti, imprenditore nautico. Per cause in corso di accertamento, lui, alla guida di una moto di elevata cilindrata, si è scontrato con un furgone. I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. I mezzi e la salma sono stati posti sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno.