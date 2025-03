Incidente stradale, morto un giovane di 19 anni

Condividi

In provincia di Siracusa, lungo la strada provinciale 1 tra Brucoli e Augusta, in contrada Falò, un incidente stradale ha provocato la morte di Lorenzo Mallo, 19 anni, deceduto sul colpo ieri sera a bordo di un’automobile condotta dal fratello di 22 anni che, invece, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso prima all’ospedale Muscatello di Augusta e dopo trasferito al San Marco di Catania. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Augusta, intervenuti sul posto, l’auto dei due fratelli si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro il muro di una casa privata.