Incidente stradale, morto un diciannovenne

A Ficarazzi, in provincia di Palermo, un incidente stradale ha provocato la morte di Francesco Frisco, 19 anni. Lui, alla guida della sua automobile lungo la strada statale 113 fra Bagheria e Ficarazzi, per cause da accertare si è schiantato contro un muretto che costeggia la carreggiata nei pressi di uno stabilimento di mobili. E’ stato soccorso e condotto in ospedale, dove è deceduto. Sul posto hanno lavorato i Vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere, e i Carabinieri per i rilievi investigativi.