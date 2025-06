Incidente stradale, morto un cinquantenne

Condividi

Un uomo di 50 anni, palermitano, è morto vittima di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, dopo lo svincolo per Calatafimi-Segesta, in direzione Trapani. Due autocarri sono stati coinvolti in un tamponamento. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il camion su cui viaggiava la vittima – che trasportava pedane in legno – avrebbe tamponato il mezzo che lo precedeva, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato devastante: la cabina di guida si è letteralmente distrutta, e il passeggero è deceduto sul colpo.