Incidente stradale, morto un ciclista di 55 anni

Antonino Corvaia, 55 anni, è morto vittima di un incidente stradale a Palermo. L’uomo, in sella ad una bicicletta, è stato investito da una motrice in via Francesco Crispi. Il ciclista, diretto al lavoro, è caduto a terra e poi è stato investito dal mezzo pesante proveniente dall’area portuale. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provato invano a rianimarlo. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. Il conducente dell’autocarro, P.N sono le iniziali del nome, 56 anni, è stato sottoposto ai test per accertare le sue condizioni psicofisiche al momento del tragico incidente.
