Incidente stradale, morto un centauro di 45 anni

A Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, un incidente lungo la strada provinciale 7, quasi al confine con la provincia di Catania, ha provocato la morte di Francesco Conti, 45 anni, di Acireale, in sella ad una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un fuoristrada. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione ad opera dei sanitari del 118. I rilievi investigativi sono stati effettuati da carabinieri e polizia locale.
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