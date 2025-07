Incidente stradale, morto un centauro di 25 anni

Condividi

A Floridia, in provincia di Siracusa, un incidente stradale lungo la strada provinciale 25, in contrada Serra, ha provocato la morte di Marco Latina, 25 anni. Per cause da accertare con esattezza, lui, alla guida di una moto, si è scontrato con un furgone. Le sue condizioni sono subito apparse critiche. E’ stato trasportato in ospedale ma è deceduto poco dopo l’arrivo.