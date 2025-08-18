Incidente stradale, morto un centauro di 19 anni

Un incidente stradale lungo la provinciale 95, tra Priolo e Melilli, in provincia di Siracusa, ha provocato la morte di Fabrizio Monti, 19 anni, di Melilli. Per cause in corso di accertamento, a lui, alla guida di una moto, è sfuggito il controllo del mezzo e si è ribaltato violentemente sull’asfalto. Inutile si è rivelato il soccorso tempestivo dei sanitari del 118. Le ferite subite dal 19enne ne hanno provocato il decesso.
