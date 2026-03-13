Incidente stradale, morto un centauro di 17 anni

In provincia di Palermo, in territorio di Cefalù, lungo la strada statale 113, un incidente ha provocato la morte di Matteo Messina, 17 anni, di Campofelice di Roccella, studente in un Istituto Alberghiero, a lavoro nel ristorante di famiglia, appassionato giocatore di calcio. Lui, alla guida del suo scooter, si è scontrato frontalmente con un’automobile. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, istituzionali, come da parte del il sindaco, e dei tanti amici.
Notizie correlate
-
Inner Wheel, S.O.S. Api 2.0:Condividi Visualizzazioni 58 L’Inner Wheel Club di Agrigento porta la meraviglia della natura tra i banchi...
-
Aldo Mucci (SGS), sentenza Corte d’Appello di Palermo: “Non creare false illusioni ai lavoratori ex lsu ata”Condividi Visualizzazioni 83 Evitate chi promette “vittoria sicura per tutti” La frustrazione è comprensibile, ma l’unica...
-
Cocaina a Favara, definitiva una condannaCondividi Visualizzazioni 69 La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato, rendendola definitiva,...