Incidente stradale, morto un centauro di 17 anni

Condividi

Visualizzazioni 71

In provincia di Palermo, in territorio di Cefalù, lungo la strada statale 113, un incidente ha provocato la morte di Matteo Messina, 17 anni, di Campofelice di Roccella, studente in un Istituto Alberghiero, a lavoro nel ristorante di famiglia, appassionato giocatore di calcio. Lui, alla guida del suo scooter, si è scontrato frontalmente con un’automobile. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, istituzionali, come da parte del il sindaco, e dei tanti amici.