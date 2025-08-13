Incidente stradale, morto un Carabiniere di 32 anni

Condividi

Al mattino di oggi, in Lombardia, a Mantova, un incidente stradale ha provocato la morte di un carabiniere siciliano di 32 anni, Mario Sicilia, originario di Caltanissetta. Per cause in corso di accertamento, lui, alla guida della sua moto, si è scontrato con un Fiat Doblò condotto da un anziano di 76 anni. E’ stato trasportato in codice rosso in ospedale. E’ deceduto poco dopo l’arrivo. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Mario Sicilia si era arruolato nell’Arma nel 2019. Sposato e padre di una figlia di due anni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)