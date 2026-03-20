Incidente stradale, morto un camionista di 71 anni

In provincia di Ragusa, lungo la strada provinciale 46 Ispica – Pozzallo, un camionista di 71 anni, Antonino Canto, residente ad Ispica è morto a seguito dello scontro tra il suo autocarro e un’automobile. Il mezzo pesante è uscito fuori strada. L’anziano è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il conducente dell’auto, una Peugeot, è stato trasportato all’ospedale di Modica. Sul posto per i rilievi di competenza hanno lavorato i Carabinieri di Pozzallo e Modica oltre alle ambulanze del 118.
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