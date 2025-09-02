Incidente stradale, morto un anziano di 88 anni

Condividi

Un uomo di 88 anni, Antonio Pluchino, di Modica, è morto vittima di un incidente stradale avvenuto a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. L’anziano, ex titolare di una scuola guida, è stato alla guida di un’automobile Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Peugeot 306, condotta da una 38enne di Scicli. L’uomo è deceduto sul colpo, la donna è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro a Catania. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Modica.