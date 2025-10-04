Incidente stradale, morto in ospedale dopo giorni di agonia

Condividi

A Palermo al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia è morto Sandro Di Piedi, 45 anni, residente nel quartiere di Borgo Nuovo, vittima di un incidente stradale lo scorso 21 settembre in via Empedocle Restivo a Palermo dove, alla guida del suo scooter si è schiantato contro un muretto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale che ha eseguito i rilievi investigativi sul posto. L’impatto ha provocato gravi ferite rivelatesi irrimediabili.