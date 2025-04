Incidente stradale, morto il giorno del suo compleanno

Condividi

Visualizzazioni 141

Ad Adrano in provincia di Catania è morto a 19 anni nel giorno del suo compleanno Stefano Neri. Per cause da accertare, lui, alla guida del suo scooter, si è scontrato violentemente contro un’automobile, il cui conducente non ha prestato soccorso e poi dopo poche ore si è presentato spontaneamente al locale Commissariato di Polizia. Ferito gravemente un altro diciannovenne in sella con Stefano Neri. Sono giunte due ambulanze. Una si è rivelata inutile per il motociclista.