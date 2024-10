Incidente stradale, morto giovane di 25 anni

Condividi

In provincia di Trapani, a Partanna, un incidente in via Castelvetrano ha provocato la morte di Calogero Ingoglia, 25 anni. A lui, in sella sulla sua moto con un amico seduto dietro, per cause in corso di accertamento, è sfuggito il controllo del mezzo e si è ribaltato violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato fatale. Il passeggero ha subito gravi ferite, ed è stato trasferito in ospedale prima a Castelvetrano e poi a Palermo. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.