Incidente stradale, morto dopo una settimana dal ricovero

E’ morto dopo una settimana di ricovero all’ospedale “Cannizzaro” di Catania il camionista Silvio Milia, di Biancavilla. A bordo del suo camion, carico di fichi d’India, è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo il 9 ottobre scorso lungo la strada statale 417, tra Mineo e Palagonia. Gli è sfuggito il controllo del mezzo pesante, e si è ribaltato in un terreno a ridosso della carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale catanese dove adesso è deceduto.