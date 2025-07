Incidente stradale, morti due diciassettenni

Condividi

A Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, all’incrocio tra le vie Kennedy e San Vito, per cause da accertare si sono scontrate un’automobile e una moto. Sono morti due ragazzi in sella al due ruote, entrambi di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’automobile, una Fiat Punto, dopo aver centrato in pieno il ciclomotore, uno Scarabeo 125, è ruotata in testa coda schiantandosi contro una Dacia Duster parcheggiata e un albero. I due minorenni sono morti sul colpo. Il conducente dell’auto è stato soccorso in ospedale dove è stato sottoposto ai rituali esami tossicologici.