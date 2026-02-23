Incidente stradale mortale al mattino di oggi lungo l’asse dei servizi della tangenziale di Catania nei pressi del distributore di benzina Q8: il conducente di un’automobile, in viaggio in direzione del capoluogo etneo, è stato colto molto probabilmente da un malore improvviso, e si è schiantato contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura. Il traffico è stato temporaneamente rallentato con disagi per la viabilità.
