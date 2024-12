Incidente stradale mortale a Mascalucia

Condividi

In provincia di Catania, a Mascalucia, un incidente ha provocato la morte di un uomo di 62 anni. Il sinistro è avvenuto in via Etnea. Per cause in corso di accertamento, lui, alla guida di un’automobile, una Mini Cooper, si è ribaltato. Inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso. I Vigili del fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo dell’auto.