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Una studentessa di 23 anni, Federica Parrinelli, originaria di Valguarnera in provincia di Enna, è morta vittima di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 4, in contrada Paparanza. Lei, a bordo di una Toyota Yaris, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro un altro veicolo condotto da un ragazzo. L’impatto è stato violento e fatale. Federica Parrinelli frequentava il quarto anno di Scienze della Formazione all’Università Kore di Enna e lavorava come commessa in un negozio dell’Outlet di Dittaino.