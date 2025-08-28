Incidente stradale, morta una soccorritrice del 118 di 59 anni

Condividi

Visualizzazioni 151

Schianto mortale nella tarda serata di ieri lungo la strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Biddemi. Lo scontro tra due automobili ha provocato la morte di Roberta Occhipinti, 59 anni, autista soccorritrice del 118, originaria di Modica. La donna è stata diretta a casa dopo il turno di lavoro. E’ stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, ed è deceduta poco dopo nonostante i tentativi dei medici di rianimarla. Ferito anche il conducente dell’altra auto, un tunisino di 55 anni in viaggio con moglie e figlio.