Incidente stradale, morta una soccorritrice del 118 di 59 anni

Schianto mortale nella tarda serata di ieri lungo la strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Biddemi. Lo scontro tra due automobili ha provocato la morte di Roberta Occhipinti, 59 anni, autista soccorritrice del 118, originaria di Modica. La donna è stata diretta a casa dopo il turno di lavoro. E’ stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, ed è deceduta poco dopo nonostante i tentativi dei medici di rianimarla. Ferito anche il conducente dell’altra auto, un tunisino di 55 anni in viaggio con moglie e figlio.
Notizie correlate
-
Palazzo d’Orléans, Schifani incontra il presidente dell’azienda idrica Aica NobileCondividi Visualizzazioni 132 Incontro questa mattina a Palazzo d’Orléans, a Palermo, tra il presidente della Regione Siciliana Renato...
-
79 milioni di euro per stabilizzare gli AsuCondividi Visualizzazioni 118 Si avvia a stabilizzazione la platea di precari Asu ancora a contratto a...
-
Mare Nostrum, ecco le osservazioni sulla concessione demaniale marittima quadriennale per l’occupazione dell’area dove insiste il nuovo dissalatore di Porto EmpedocleCondividi Visualizzazioni 391 Il Comitato Mare Nostrum non arretra e non fa sconti: “Il dissalatore deve...