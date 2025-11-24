Incidente stradale: morta una russa di 54 anni

Incidente stradale mortale lungo l’A18 Messina – Catania, nei pressi di Roccalumera, dove un’automobile, fuori controllo, si è schiantata contro le barriere ribaltandosi lungo la carreggiata. A bordo una coppia: lei, una russa di 54 anni, Natalia Tsareva, alla guida del mezzo, è morta. Lui, messinese, di 61 anni, è stato traportato al Policlinico di Messina, non in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.
