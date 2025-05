Incidente stradale, morta una ragazza di 19 anni di Licata

Condividi

Un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle ore 3 ha provocato la morte di una ragazza di Licata di 19 anni, Gaia Sanfilippo, in automobile insieme al fidanzato di 20 anni, di Gela, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e poi trasferito al Trauma Center Villa Sofia di Palermo. Lungo la strada statale 115, in contrada Canticaglione, a poca distanza da Licata, l’auto della coppia si è scontrata frontalmente con un’altra automobile il cui conducente non ha subito gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Licata. Inutile si è rivelata la corsa verso l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La 19enne è deceduta.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)