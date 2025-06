Incidente stradale, morta una ragazza di 16 anni

Condividi

Una ragazza di 16 anni è morta vittima di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo, in via Santa Gemma. Lei è stata a bordo di uno scooter, guidato da un amico anche lui minorenne, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile Ford Fiesta. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Per la sedicenne il soccorso si è rivelato vano. Il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo con traumi e alcune fratture. Non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.