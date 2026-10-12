Incidente stradale, morta una donna

Una donna è morta e il marito ha subito ferite in un incidente stradale avvenuto nella zona di Ponte Primo Sole, nella parte sud di Catania. Lei, trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, è deceduta poco dopo il ricovero, mentre l’uomo è stato soccorso all’ospedale Garibaldi per fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118. L’incidente potrebbe essere stato autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.
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