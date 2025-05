Incidente stradale, morta una donna di 68 anni

Condividi

Una donna di 68 anni, Francesca Sparacino, di Rosolini, in provincia di Siracusa, è morta vittima di un incidente stradale lungo l’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto tra gli svincoli di Noto e Rosolini, in direzione di Gela. Per cause da accertare, l’automobile con a bordo la donna e sua figlia, alla guida del mezzo ferita, si è ribaltata fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.