Incidente stradale, morta una donna di 59 anni

Condividi

Visualizzazioni 240

Un incidente stradale in provincia di Ragusa, a Ispica, ha provocato la morte di una donna di 59 anni, Katia Ingoglia, dipendente del Comune di Pachino. Lei è stata in sella ad una moto condotta dal marito, un operaio di 61 anni, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cannizzaro a Catania. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri della stazione di Ispica. La moto si è schiantata contro il palo di uno specchio stradale parabolico che segnala l’uscita di mezzi da una strada laterale. A causare l’impatto non si esclude che possa essere stato un dosso sulla strada, per il quale all’uomo è sfuggito il controllo del mezzo.