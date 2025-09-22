Incidente stradale, morta una donna di 45 anni

Condividi

In provincia di Siracusa, un incidente stradale lungo la provinciale 19 tra Pachino e Noto ha provocato la morte di una donna di 45 anni, Rosi Cavarra, sposata e madre di due figli, a bordo di un’automobile Toyota Yaris che, per cause da accertare, si è scontrata contro un autobus nei pressi dello svincolo per la riserva naturale di Vendicari. Nessuna conseguenza per i passeggeri del pullman. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Siracusa, che ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale. Carabinieri e polizia hanno effettuato i rilievi investigativi e raccolto le prime testimonianze.