Incidente stradale, morta una donna di 45 anni

In provincia di Siracusa, un incidente stradale lungo la provinciale 19 tra Pachino e Noto ha provocato la morte di una donna di 45 anni, Rosi Cavarra, sposata e madre di due figli, a bordo di un’automobile Toyota Yaris che, per cause da accertare, si è scontrata contro un autobus nei pressi dello svincolo per la riserva naturale di Vendicari. Nessuna conseguenza per i passeggeri del pullman. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Siracusa, che ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale. Carabinieri e polizia hanno effettuato i rilievi investigativi e raccolto le prime testimonianze.
Notizie correlate
-
Il cordoglio della Delegazione di Confcommercio Agrigento per la scomparsa di Marco ChiaramontiCondividi Visualizzazioni 173 La delegazione comunale di Confcommercio di Agrigento esprime profondo cordoglio per la tragica...
-
Esordio show per l’Akragas: 5-1 all’Aragona in Coppa ItaliaCondividi Visualizzazioni 137 Inizia nel migliore dei modi la stagione dell’Akragas SLP, che al “Totò Russo”...
-
Morte Chiaramonti, chiude il parco ArcheologicoCondividi Visualizzazioni 684 A seguito della tragica scomparsa di Marco Chiaramonti, vittima di un incidente stradale,...